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  • 27.11.2018 22:14
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 23:11

Son dakika: 'ın ekibinden kafa karıştıran Prens Selman açıklaması

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald 'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini, öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşme planının ise olmadığını belirtti. Daha sonra kürsüye gelen Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Trump ile Selman'ın görüşebileceğini açıkladı.

Trumpın ekibi de kendisi gibi

Arjantin'de hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Zirvesi öncesinde 'da düzenlenen basın toplantısında Bolton, 'ın programını ve ikili görüşmelerine ilişkin takvimini değerlendirdi.

Bolton, ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamında Arjantin, Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ikili bir görüşme yapacağını bildirildi.

"MBS İLE İKİLİ GÖRÜŞME PLANI YOK"
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Trump'ın, MBS ile Arjantin'de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise Bolton, "Hayır. Şu anda Başkanın ikili görüşmeleri tamamen dolu durumda, size az önce bu görüşmeleri sıraladım zaten." şeklinde yanıt verdi.

Bolton ayrıca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinleyip dinlemediği hakkındaki bir soru üzerine, "kaydı dinlemediğini, Arapça olduğu için dinlese bile anlamayacağını ancak kaydın dökümünü okuduğunu" söyledi.

SANDERS: TRUMP İLE PRENS SELMAN BİR ARAYA GELEBİLİR
Daha sonra kürsüye gelen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise resmi programı dışında Trump ile MBS'nin bir araya gelme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin, "bu ihtimali göz ardı edemeyecekleri" değerlendirmesini yaptı.


Sanders'ın bu açıklaması, ikili görüşme şeklinde olmasa bile Trump ile MBS'nin bir araya gelebileceği ihtimaline "yeşil ışık yaktığı" şeklinde yorumlandı.

Sanders ayrıca, "Kaşıkçı konusunda henüz nihai delilleri (sonuçları) görmedik. Yeni delilleri gördükçe ona göre değerlendirmelerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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