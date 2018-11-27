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  • 27.11.2018 10:06

'da skandal! Ameliyat sırasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı

'da 35 yaşındaki bir kadının, hastanede sekiz saat süren ameliyat sırasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı. , ameliyathane servisinde çalışan tüm çalışanlar hakkında soruşturma başlattı



Pakistan'da 8 saat süren ameliyattan sonra taburcu olan 35 yaşındaki kadın tekrar rahatsızlandı. Başka bir hastaneye giden kadının yapılan kontroller sonucu ameliyat esnasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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