Pakistan'da 8 saat süren ameliyattan sonra taburcu olan 35 yaşındaki kadın tekrar rahatsızlandı. Başka bir hastaneye giden kadının yapılan kontroller sonucu ameliyat esnasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
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Pakistan'da 8 saat süren ameliyattan sonra taburcu olan 35 yaşındaki kadın tekrar rahatsızlandı. Başka bir hastaneye giden kadının yapılan kontroller sonucu ameliyat esnasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
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