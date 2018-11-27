Cangciakou yerel hükümetinin ülkenin sosyal paylaşım platformlarından Wechat üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Çiaodong bölgesinde bulunan bir kimya fabrikası yakınında patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 22 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alınırken, aralarında çok sayıda tır ve kamyonun da bulunduğu 50 araç zarar gördü.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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