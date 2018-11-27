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  • 28.11.2018 06:41

'de büyük ! 22 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

'in Cangciaokou şehrinde bulunan bir kimya fabrikası yakınlarında meydana gelen sonucu 22 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı.

Çinde büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

Cangciakou yerel hükümetinin ülkenin sosyal paylaşım platformlarından Wechat üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Çiaodong bölgesinde bulunan bir kimya fabrikası yakınında meydana geldi.

Patlama sonucu 22 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alınırken, aralarında çok sayıda tır ve kamyonun da bulunduğu 50 araç zarar gördü.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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