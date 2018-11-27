Ajana af çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ömür boyu hapse mahkum ettiği İngiliz vatandaşı Matthew Hedges'in MI6 ajanı olduğunu itiraf ettiği videoyu yayımladı. Hedges, BAE'nin hangi askeri sistemleri alacağını araştırdığını videoda ifade etti. Daha sonra da BAE Devlet Başkanı Nahyan'ın Hedges'i affettiği bildirildi. İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Geçen hafta, Hedges'e müebbet hapis cezası verilmişti. Hedges'in eşi Daniela Tejada, karara çok sevindiğini açıkladı.
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