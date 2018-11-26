Ukrayna parlamentosu sıkıyönetim kararını kabul etti

Ukrayna parlamentosu, 28 Kasım'dan itibaren 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı kabul etti.

Moskova ile Kiev arasında Karadeniz'de yaşanan gerilimin ardından, Ukrayna lideri Petro Poroşenko ülkesinde sıkıyönetim ilan edilmesini öngören karanameyi imzalamıştı. Poroşenko'nun imzaladığı kararnameye göre, sıkıyönetim, 25 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.

Rusya, izinsiz olarak karasularına girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine ateş açmış ve üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Kiev, altı Ukraynalı askerin açılan ateş sonucu yaralandığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni acil olarak toplamıştı.