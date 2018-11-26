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  • 26.11.2018 19:50

'ya nota verdi

, Kerç boğazında savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi.

Rusya Ukraynaya nota verdi

yapılan açıklamaya göre, 'nın 'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, karasularında ve 'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

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