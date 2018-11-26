Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.