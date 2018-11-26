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Morali 'buz'uldu

Buz pateni sporcusu , Instagram hesabının ele geçirildiğini söyledi. Hackerların kendisinden ’ye para göndermesini istediklerini belirtti.

Morali buzuldu
, 'nın buz pateni dalında en başarılı sporcularından biri olarak tarihe geçti. Buz üstünde yaptığı "striptiz" dansı, onu bir anda dünyanın gündemine yerleştirdi. Ancak ünlü güzel şöhretinin keyfini yaşayamadan sanal şok geçirdi. Yelizaveta Tuktamişeva, Instagram hesabının tarafından hacklendiğini söyledi. "Bunu yapanı cezalandırmak istiyorum. Benden para istedi ve beni korkutmak istiyor. Ama yanlış kişiye çattı" dedi. Tuktamişeva, mesajının yorum kısmında hackerların kendisinde 'ye para göndermesini istediğini de kaydetti.
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