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  • 26.11.2018 10:01
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 10:02

yeniden gemi trafiğine açıldı

ile arasında gerilime neden olan 'nın yeniden gemi trafiğine açıldığı duyuruldu.

Kerç Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Azak Denizi'ndeki civarında, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden savaş gemilerine ateş açılmasının ardından gemi trafiğine kapatılan Kerç Boğazı tekrar açıldı.

ALIKONULAN GEMİLER DEMİRLENDİ
Rusya'nın el koyduğu üç adet Ukrayna bayraklı gemi, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Limanı'nda demirlendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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