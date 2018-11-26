Kerç Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasının ardından gemi trafiğine kapatılan Kerç Boğazı tekrar açıldı.
ALIKONULAN GEMİLER DEMİRLENDİ
Rusya'nın el koyduğu üç adet Ukrayna bayraklı gemi, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Limanı'nda demirlendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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