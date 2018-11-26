Fransa'da hükümet, akaryakıta zam yaptı. Sarı Yelekliler adlı grup, gösteriye başladı. Gösteriler tüm ülkeye yayıldı. İnsan hakları ve demokrasi dersi veren Fransızlar, kendi ülkelerine Fransız kaldı. Fransız polisi göstericilere acımadı. Medya, olaylara gözlerini kapattı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericilerin hedefinde Paris'teki Champs Eliysee Caddesi de vardı. Protestocular, dünyaca ünlü markaların yer aldığı caddeyi adeta yaktı. Louis Vuitton mağazası da gösterilerin arasında kaldı. Bunun üzerine Fransız polisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte'in sık sık alışveriş yaptığı Louis Vuitton mağazasını korumaya aldı. Dünyaca ünlü mağazanın önünde polis kuş uçurtmadı. Mağazanın bir süre kapalı kalacağı vurgulandı.
Dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton'un Paris'teki mağazası az kalsın yakılıyordu.
Güvenlik güçleri, mağazanın zarar görmemesi için adeta etten duvar ördü.
FRANSIZ DÖVRİMİ
Fransız polisi şiddette sınır tanımadı!
Dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton'un Paris'teki mağazası az kalsın yakılıyordu.
Güvenlik güçleri, mağazanın zarar görmemesi için adeta etten duvar ördü.
FRANSIZ DÖVRİMİ
Fransız polisi şiddette sınır tanımadı!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.