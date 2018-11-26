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  • 26.11.2018 22:29

, - gündemiyle toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (), 'nın 'nde karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle gemilerine ateş açarak el koymasının ardından toplandı.

BMGK, Rusya-Ukrayna gündemiyle toplandı

Dün 3 gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden 'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rus Sahil Güvenliğinin gemilere ateş açtığı, bir Ukraynalı denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, iki ülke arasındaki tırmanan gerginlik nedeniyle acil toplantı düzenliyor.

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