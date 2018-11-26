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  • 26.11.2018 10:13
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 11:09

medyasından itirafı!

Amerikan haber sitesi , Rus yapımı füze savunma sistemlerinin bu kadar rağbet görmesini, füzelerinden daha iyi olmasına bağladı.

ABD medyasından S-400 itirafı!

son birkaç yılda füze savunma sistemlerinin satışı ile ilgili birkaç kontrata imza attı, ayrıca Cezayir, Belarus ve gibi ülkeler S-400'lerin satışıyla ilgilendiğini ifade etti.

"TÜRKİYE S-500 DE ALMAK İSTİYOR"

Önümüzdeki dönemde , ve 'a yapılması planlanan S-400 sevkiyatlarına da değinen yazarlar, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın ayrıca geliştirme aşamasında olan daha gelişmiş S-500 hava savunma sistemlerine de ilgi gösterdiğini vurguladı.

Haberde, Rusya'nın S-400'lerin geliştirilmesine kaynak aktarmakla çok doğru bir adım attığı da ifade edildi.

S-400'LER KARADA DA ETKİLİ

Tüm rakipleri karşısında tartışma götürmez üstünlüklere sahip olan uzun menzilli S-400 Triumf füze savunma sistemleri, kısa ve orta menzilli uçakları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri imha etmeyi amaçlıyor. S-400'ler kara hedeflerine yönelik de kullanılabiliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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