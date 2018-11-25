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  • 26.11.2018 06:58

'da korkutan ! 6,2 ile sarsıldılar

'nda 6,2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem büyük paniğe yol açarken ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tayvanda korkutan deprem

'nda 6,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem Ağları Merkezi, Boğazı'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Denizin 20 kilometre altında gerçekleşen deprem, Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde başta Şiamın olmak üzere çok sayıda kıyı şehrinde hissedilirken Tayvan'ın da Tainan, Penghu, Kinmen, Yunlin ve Chiayi kentlerinde sarsıntıya neden oldu.

Öte yandan ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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