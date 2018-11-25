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eltisi 'ı çekemedi! Kraliyet ailesi iyice gerildi

Kraliyet Ailesi iyice gerildi. , kapı komşusu olan eltisi ‘ı çekemedi! İkilinin eşleri de birbirlerine girdi. Bunun üzerine ve karısı, eşyalarını toplayıp, başka bir eve geçti...



İngiltere Kraliyet Ailesi'nde elti krizi çıktı. Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton ve Prens Harry'nin yaşadığı Kensington Sarayı'na bağlı 21 odalı eve taşındı. Ancak yeni gelin, giyim tarzı nedeniyle sürekli Kraliçe Elizabeth'ten uyarı aldı.
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