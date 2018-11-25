İngiltere Kraliyet Ailesi'nde elti krizi çıktı. Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton ve Prens Harry'nin yaşadığı Kensington Sarayı'na bağlı 21 odalı eve taşındı. Ancak yeni gelin, giyim tarzı nedeniyle sürekli Kraliçe Elizabeth'ten uyarı aldı.
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