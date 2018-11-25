ABD'nin California eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve etkileri hala devam eden orman yangınlarının bilançosu arttı. Ölü sayısı 84'e çıktı. Malibu sahiline kadar ilerleyen yangında tahliye edilen 250 bin kişi arasında realitiy şov yıldızı Kim Kardashian da vardı.
Kim Kardashian'ın mülkünü özel itfaiye ekibi tutarak kurtardığı ortaya çıktı. Bu nedenle ünlü yıldıza tepki yağdı. Kardashian eleştiriler için, "İnsanlar yanılıyor. Biz sadece kendi evimizi kurtarmadık. Evimiz mahallenin tam köşesinde. Yani alevler bizim eve sıçrasaydı, bu bütün mahallenin sonu olurdu. Dolayısıyla onlarca kişinin de hem hayatını hem de evlerini kurtardık" açıklamasını yaptı. 38 yaşındaki yıldız, ayrıca eşi Kanye West ile yangından etkilenen ailelere 500 bin dolara yakın para yardımında bulunduklarını açıkladı.
Kim Kardashian'ın mülkünü özel itfaiye ekibi tutarak kurtardığı ortaya çıktı. Bu nedenle ünlü yıldıza tepki yağdı. Kardashian eleştiriler için, "İnsanlar yanılıyor. Biz sadece kendi evimizi kurtarmadık. Evimiz mahallenin tam köşesinde. Yani alevler bizim eve sıçrasaydı, bu bütün mahallenin sonu olurdu. Dolayısıyla onlarca kişinin de hem hayatını hem de evlerini kurtardık" açıklamasını yaptı. 38 yaşındaki yıldız, ayrıca eşi Kanye West ile yangından etkilenen ailelere 500 bin dolara yakın para yardımında bulunduklarını açıkladı.
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