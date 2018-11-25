Bugünkü
Takvim

'da sokaklar karıştı! 'teki Şanzelize istilaya uğradı

Dünyanın en lüks caddesi olarak bilinen ’teki Şanzelize istilaya uğradı. Macron’u eden göstericiler nedeniyle tüm dükkanlar kepenk kapattı. Eylemciler ları yağmaya kalkıştı

Vandalize
'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eden , dün şehri savaş alanına çevirdi. Otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymeleri nedeniyle 'sarı yelekliler' olarak anılan eylemciler, yasak olmasına rağmen polis barikatlarını aşarak Şanzelize Caddesi'ne girdiler.



Güvenlik önlemlerini artırmak için 'e 3 bin kişilik polis takviyesi yapıldı. Elize Saray'ının önü yoğun güvenlik önlemleri altına alındı, Saray'a giden bütün yollar tamamen kapatıldı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken çok sayıda gözaltı yaşandı. İki haftadır süren gösterilerde 2 kişi öldü, 756 kişi de yaralandı.



Ünlü Champs Eliysee caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri de kepenk indirirken gibi lara yağma girişiminde bulunuldu. Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı açıklandı. Fransa genelinde ise bu sayı 300 bine çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerine Avrupa Ordusu () kurulacağı çıkışını sonrası başlayan olaylar ise "NATO, PESCO'ya ilk saldırısını yaptı" şeklinde yorumlandı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriFransa'da sokaklar karıştı! Paris'teki Şanzelize istilaya uğradı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar