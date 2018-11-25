Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden Sarı Yelekliler, dün şehri savaş alanına çevirdi. Otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymeleri nedeniyle 'sarı yelekliler' olarak anılan eylemciler, yasak olmasına rağmen polis barikatlarını aşarak Şanzelize Caddesi'ne girdiler.
Güvenlik önlemlerini artırmak için Paris'e 3 bin kişilik polis takviyesi yapıldı. Elize Saray'ının önü yoğun güvenlik önlemleri altına alındı, Saray'a giden bütün yollar tamamen kapatıldı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken çok sayıda gözaltı yaşandı. İki haftadır süren gösterilerde 2 kişi öldü, 756 kişi de yaralandı.
Ünlü Champs Eliysee caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri de kepenk indirirken Louis Vuitton gibi lüks mağazalara yağma girişiminde bulunuldu. Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı açıklandı. Fransa genelinde ise bu sayı 300 bine çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO yerine Avrupa Ordusu (PESCO) kurulacağı çıkışını sonrası başlayan olaylar ise "NATO, PESCO'ya ilk saldırısını yaptı" şeklinde yorumlandı.
Güvenlik önlemlerini artırmak için Paris'e 3 bin kişilik polis takviyesi yapıldı. Elize Saray'ının önü yoğun güvenlik önlemleri altına alındı, Saray'a giden bütün yollar tamamen kapatıldı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken çok sayıda gözaltı yaşandı. İki haftadır süren gösterilerde 2 kişi öldü, 756 kişi de yaralandı.
Ünlü Champs Eliysee caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri de kepenk indirirken Louis Vuitton gibi lüks mağazalara yağma girişiminde bulunuldu. Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı açıklandı. Fransa genelinde ise bu sayı 300 bine çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO yerine Avrupa Ordusu (PESCO) kurulacağı çıkışını sonrası başlayan olaylar ise "NATO, PESCO'ya ilk saldırısını yaptı" şeklinde yorumlandı.
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