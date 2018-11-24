Son dakika: Nicolas Roeg hayatını kaybetti! Nicolas Roeg kimdir?

İngiliz yönetmen Nicolas Roeg 90 yaşında yaşamını yitirdi.

15 Ağustos 1928 doğumlu İngiliz yönetmen Nicolas Roeg, Karanlığın Gölgesi ve Performans gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti. Roeg, İngiltere'nin en özgün içerikli filmlerin yönetmenlerinden biri olarak biri olarak tanınıyordu.