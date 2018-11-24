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  • 24.11.2018 17:49
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 18:13

Son dakika: Nicolas Roeg hayatını kaybetti! Nicolas Roeg kimdir?

Ünlü yönetmen Nicolas Roeg hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

İngiliz yönetmen Nicolas Roeg 90 yaşında yaşamını yitirdi.

15 Ağustos 1928 doğumlu İngiliz yönetmen Nicolas Roeg, Karanlığın Gölgesi ve Performans gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti. Roeg, İngiltere'nin en özgün içerikli filmlerin yönetmenlerinden biri olarak biri olarak tanınıyordu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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