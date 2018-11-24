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  • 24.11.2018 12:59
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 13:32

Son dakika: 'da otobüs kanala uçtu: 25 ölü

'ın eyaletinde bir otobüs kanala uçtu. Feci da 25 kişi yaşamını yitirdi.

Otobüs kanala uçtu: 25 ölü

'ın eyaletinde bir otobüsün kanala uçması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının öğrenci olduğu tahmin ediliyor.

ARAÇTAN ATLADI

anında araçtan atlayan bir çocuğun kurtulan tek kişi olduğu düşünülüyor.

Kazanın ardından bölgedeki yerel halk müdahale edip cesetleri kendi imkanlarıyla araçtan çıkardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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