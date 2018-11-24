Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir otobüsün kanala uçması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının öğrenci olduğu tahmin ediliyor.
ARAÇTAN ATLADI
Kaza anında araçtan atlayan bir çocuğun kurtulan tek kişi olduğu düşünülüyor.
Kazanın ardından bölgedeki yerel halk müdahale edip cesetleri kendi imkanlarıyla araçtan çıkardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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