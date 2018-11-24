Rahipten seks partisi

Tayvan'da Budizm'in önemli temsilcilerinden birisi olarak tanınan Budist rahip Kai Hung'un eşcinsel grup seks partisi düzenlediği görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Videonun internette yayılmasının ardından Chongfo Tapınağı'nda araştırma yapan görevliler, Hung'un odasında çok sayıda uyuşturucu madde ve viagra ele geçirdi. Görüntülerin tapınakta görev yapan ve Hung'un eski sevgilisi olduğu söylenen bir başka rahip tarafından medyaya sızdırıldığı belirtiliyor.
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