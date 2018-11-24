Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens William ile bir hayır etkinliğinde bir araya geldi. "Barış için futbol" isimli organizasyonda eski ve faal oynayan bazı futbolcularla toplanan prens, en çok Mesut Özil'e ilgi gösterdi. Bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen William'a, Mesut Özil imzalı formasını hediye etti.
BARIŞ İÇİN FUTBOL
Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, Cambridge Dükü'ne teşekkürlerini iletti. Özil paylaşımında, "Sizin liderliğinizde 'barış için futbol' organizasyonu çatısı altında sizinle tanışmak bir onur" dedi. Etkinlikte prens, Mesut Özil ile birlikte futbol yeteneğini de konuşturdu ve 30 gönüllü öğrenciyle top oynadı.
BALKANLARIN GÖZDESİ
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, Türkiye'de "Asla Vazgeçmem" adıyla yayınlanan diziyle parlamıştı. Sırbistan'da "Yasak Aşk" adıyla yayınlanan bu dizi sayesinde Amine, Balkanların da sevgilisi oldu. Sırp medyasında güzel oyuncu için her gün haber yapılırken, sosyal medyada da bir çok hayran sayfası açıldı.
BARIŞ İÇİN FUTBOL
Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, Cambridge Dükü'ne teşekkürlerini iletti. Özil paylaşımında, "Sizin liderliğinizde 'barış için futbol' organizasyonu çatısı altında sizinle tanışmak bir onur" dedi. Etkinlikte prens, Mesut Özil ile birlikte futbol yeteneğini de konuşturdu ve 30 gönüllü öğrenciyle top oynadı.
BALKANLARIN GÖZDESİ
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, Türkiye'de "Asla Vazgeçmem" adıyla yayınlanan diziyle parlamıştı. Sırbistan'da "Yasak Aşk" adıyla yayınlanan bu dizi sayesinde Amine, Balkanların da sevgilisi oldu. Sırp medyasında güzel oyuncu için her gün haber yapılırken, sosyal medyada da bir çok hayran sayfası açıldı.
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