ABD Başkanı Donald Trump, Suudiler'e övgüler yağdırdı. "Suudi Arabistan olmasaydı, İsrail'in başı dertte olurdu" dedi. Trump, Kaşıkçı cinayeti için "Bu işlenen suçtan nefret ediyorum, örtbas edilmesinden de. Veliaht Prens de işlenen suçtan benden daha çok nefret ediyor" diyerek Selman'a yine destek çıktı.
SELMAN HARİÇ HERKES SUÇLU
Veliaht Prens hariç tüm dünyayı suçlayan Trump, "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" diye konuştu.
SELMAN HARİÇ HERKES SUÇLU
Veliaht Prens hariç tüm dünyayı suçlayan Trump, "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" diye konuştu.
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