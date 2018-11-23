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Trump: Suudiler olmasaydı ’in başı dertte olurdu

Suudiler olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu
ABD Başkanı , Suudiler'e övgüler yağdırdı. " olmasaydı, 'in başı dertte olurdu" dedi. Trump, Kaşıkçı i için "Bu işlenen suçtan nefret ediyorum, örtbas edilmesinden de. Veliaht Prens de işlenen suçtan benden daha çok nefret ediyor" diyerek Selman'a yine destek çıktı.

SELMAN HARİÇ HERKES SUÇLU
hariç tüm dünyayı suçlayan Trump, "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" diye konuştu.

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