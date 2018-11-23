İran Deniz Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'a ait bir balıkçı teknesine el koyduklarını ve teknede bulunanları tutukladığı belirtildi.
Gelişmenin bölgede tansiyonu artırabileceğinden endişe ediliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
İran Deniz Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'a ait bir balıkçı teknesine el koyduklarını ve teknede bulunanları tutukladığı belirtildi.
Gelişmenin bölgede tansiyonu artırabileceğinden endişe ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.