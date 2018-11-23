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  • 23.11.2018 18:21
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 18:25

Tehlikeli gerginlik! İran, bayraklı tekneye el koydu!

Son dakika... , 'a ait balıkçı teknesine el koydu, teknedekiler tutuklandı.

İran ve S. Arabistan arasında tehlikeli gerginlik!

'nin 'a ait bir balıkçı teknesine el koyduklarını ve teknede bulunanları tutukladığı belirtildi.

Gelişmenin bölgede tansiyonu artırabileceğinden endişe ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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