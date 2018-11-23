Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında patlama ve silah seslerinin duyulduğu, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları patlama ve silah sesleri duyduklarını aktarırken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Çin Konsolosluğu'nda çalışan bir güvenlik görevlisinin de saldırıda yaralandığı açıklandı.