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  • 23.11.2018 11:17

'da ! 25 kişi öldü

'da bir medresenin kapısına bırakılan nın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre çevrede bulunan 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Pakistanda bombalı saldırı

'da bir medresenin kapısına bırakılan nın sı sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında patlama ve silah seslerinin duyulduğu, da 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları patlama ve silah sesleri duyduklarını aktarırken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Çin Konsolosluğu'nda çalışan bir güvenlik görevlisinin de saldırıda yaralandığı açıklandı.

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