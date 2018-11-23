ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 13 gündür süren Woolsey Yangını'nın yarattığı hasar uzaydan görüntülendi. NASA fotoğrafı şu notla paylaştı: "O kadar büyük ki uzaydan kolayca görülüyor."
13 BİN 500 EV KÜL OLDU
NASA'ya ait Terra uydusundan çekilen, 68 km genişlikteki bir bölgenin görüntüsü, yangın sebebiyle meydana gelen tahribatı en açık şekilde gözler önüne serdi. Yetkililer Woolsey Yangını'nın büyük kısmının kontrol altına alındığını bildirdi. Bölge halkı çamur ve erozyon tehlikesine karşı uyarıldı. Butte Bölge Şerifi Kory Honea, ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.
Honea, yağış nedeniyle arama çalışmalarının aksadığını ifade etti. Yangında yaklaşık 600 kişiden hala haber alınamadığı, en az 13 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Kaliforniya'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan yangın eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendiriliyor.
13 BİN 500 EV KÜL OLDU
NASA'ya ait Terra uydusundan çekilen, 68 km genişlikteki bir bölgenin görüntüsü, yangın sebebiyle meydana gelen tahribatı en açık şekilde gözler önüne serdi. Yetkililer Woolsey Yangını'nın büyük kısmının kontrol altına alındığını bildirdi. Bölge halkı çamur ve erozyon tehlikesine karşı uyarıldı. Butte Bölge Şerifi Kory Honea, ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.
Honea, yağış nedeniyle arama çalışmalarının aksadığını ifade etti. Yangında yaklaşık 600 kişiden hala haber alınamadığı, en az 13 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Kaliforniya'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan yangın eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendiriliyor.
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