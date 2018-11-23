Emir büyük yerden

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "casusluk" iddiasıyla tutuklanan İngiliz akademisyen Matthew Hedges müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Rothschild ailesinin danışmanlarından biri olan Durham Üniversitesi doktora öğrencisi Hedges "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, karar karşısında büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bazı kaynaklar, BAE'nin bu kararı tek başına veremeyeceğini, mutlaka abilerinden emir almış olabileceklerini bildirdi.
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