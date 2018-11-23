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  • 23.11.2018 13:36
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 14:08

'da camiye saldırı

'ın şehrinde bir caminnin içerisinde patlama meydana geldi. Saldırıda en az 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistanda camiye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'ın şehrinde bir camiye düzenlenen da 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Host şehrinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Şehrin Halk Sağlığı Başkanı Habib Shah Ansari, saldırıyı doğrularken büyük bir patlamanın olduğunu belirtti.

Vali Sözcüsü Talib Manga ise ölü sayısını 10, yaralı sayısını 20 olarak açıkladı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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