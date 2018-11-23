Afganistan'ın Host şehrinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Afganistan'ın Host şehrinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Şehrin Halk Sağlığı Başkanı Habib Shah Ansari, saldırıyı doğrularken büyük bir patlamanın olduğunu belirtti.



Vali Sözcüsü Talib Manga ise ölü sayısını 10, yaralı sayısını 20 olarak açıkladı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



