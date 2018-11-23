ABD ve Rus askerleri arasında çatışma çıktı!

Rusya'nın önemli haber kanallarından Russia Today'in (RT) Arapça edisyonunda yer alan bilgilere göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerikan ve Rus askerlerinin Suriye'de çatıştığını açıkladı.

Jeffrey, çatışmada ölen ya da yaralanan asker olup olmadığı hakkında bilgi vermezken, olayın ne zaman gerçekleştiğini de söylemedi.

RUSYA'YA ÇAĞRI

Rusya'ya çağrıda bulunan Amerikalı temsilci, "Rusya'yı İran'a askerlerini çekmesi konusunda baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Rusya'nın "yaptırımları kaldırın İran'ı Suriye'den çıkaralım" teklifine karşılık veren Jeffrey, "İran'ın Suriye'den çıkması karşılığında yaptırımları hafifletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ ESED DEĞİL

ABD'nin Suriye'deki hedefleri hakkında da konuşan Jeffrey, "Suriye'de amacımız Esed'i devirmek değil" dedi.