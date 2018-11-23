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  • 23.11.2018 21:06

ABD ve Rus askerleri arasında çatışma çıktı!

ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerikan ve Rus askerlerinin Suriye'de çatışmaya girdiğini açıkladı.

ABD ve Rus askerleri arasında çatışma çıktı!

'nın önemli haber kanallarından 'in (RT) Arapça edisyonunda yer alan bilgilere göre, ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerikan ve Rus askerlerinin Suriye'de çatıştığını açıkladı.

Jeffrey, çatışmada ölen ya da yaralanan asker olup olmadığı hakkında bilgi vermezken, olayın ne zaman gerçekleştiğini de söylemedi.

RUSYA'YA ÇAĞRI
Rusya'ya çağrıda bulunan Amerikalı temsilci, "Rusya'yı 'a askerlerini çekmesi konusunda baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Rusya'nın "yaptırımları kaldırın İran'ı Suriye'den çıkaralım" teklifine karşılık veren Jeffrey, "İran'ın Suriye'den çıkması karşılığında yaptırımları hafifletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ ESED DEĞİL
ABD'nin Suriye'deki hedefleri hakkında da konuşan Jeffrey, "Suriye'de amacımız 'i devirmek değil" dedi.

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