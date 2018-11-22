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'ın Kaşıkçı açıklamaları tepki çekti

Başkanı Donald , Suudi gazeteci iyle ilgili Selman’ın bilgisinin olabileceğini de olmayabileceğini de söyledi. Tepki çekti...

Kaşıkçı’ya Trump tavır
Başkanı Donald 'ın, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de katledildiği iddia edilen gazeteci iyle ilgili, Selman'ı koruması, büyük tepki çekti. Trump, raporu hakkındaki yorumunda "Ellerinde kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı "Selman'ın cinayetten haberi olabilir de olmayabilir de" açıklaması kafaları karıştırdı. Cumhuriyetçi vekiller Trump'ın "Önce Amerika" sloganının "Önce Arabistan" ile değiştiğini söyledi. Riyad yönetiminin Trump'ı parayla satın aldığını dile getiren yorumlar da Amerikan medyasında ve sosyal medyada geniş biçimde yer aldı. gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan da Trump'a sert tepki gösterdi. Selman'ı korumasına anlam veremediklerini bildirdi. Trump'ın Selman'dan yana tavır alması, "ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini sürdürmesi" olarak değerlendirildi. Bu arada Trump, petrol fiyatlarını düşüren Suudi Arabistan'a Twitter'dan teşekkür etti. "Daha da düşürelim" dedi.



SELMAN'A SARAY DARBESI YOK
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Kaşıkçı olayı sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Selman'ın tahta çıkmasına karşı oldukları yönündeki haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, "Bunlar saçma. Kabul edilemez" dedi.


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