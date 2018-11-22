ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de katledildiği iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Veliaht Prens Selman'ı koruması, büyük tepki çekti. Trump, CIA raporu hakkındaki yorumunda "Ellerinde kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı "Selman'ın cinayetten haberi olabilir de olmayabilir de" açıklaması kafaları karıştırdı. Cumhuriyetçi vekiller Trump'ın "Önce Amerika" sloganının "Önce Arabistan" ile değiştiğini söyledi. Riyad yönetiminin Trump'ı parayla satın aldığını dile getiren yorumlar da Amerikan medyasında ve sosyal medyada geniş biçimde yer aldı. Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan da Trump'a sert tepki gösterdi. Selman'ı korumasına anlam veremediklerini bildirdi. Trump'ın Selman'dan yana tavır alması, "ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini sürdürmesi" olarak değerlendirildi. Bu arada Trump, petrol fiyatlarını düşüren Suudi Arabistan'a Twitter'dan teşekkür etti. "Daha da düşürelim" dedi.
SELMAN'A SARAY DARBESI YOK
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Kaşıkçı olayı sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Selman'ın tahta çıkmasına karşı oldukları yönündeki haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, "Bunlar saçma. Kabul edilemez" dedi.
SELMAN'A SARAY DARBESI YOK
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Kaşıkçı olayı sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Selman'ın tahta çıkmasına karşı oldukları yönündeki haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, "Bunlar saçma. Kabul edilemez" dedi.
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