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  • 22.11.2018 09:50
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 09:52

Son dakika: Danimarka'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı yaptırımı!

Son dakika... Geçtiğimiz gün gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi vatandaşının Schengen bölgesine girişini yasaklayan Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını da tamamen durdurduğunu açıklamıştı. Bir hamle de Danimarka'dan geldi.

Danimarkadan Suudi Arabistana Kaşıkçı yaptırımı!

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Kaşıkçı cinayetinden sonra Danimarkalı yetkililerin Suudi Arabistan'a gönderilen silah askeri teçhizatın durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Suudi Arabistan'a silah ve askeri ekipman ihracatını durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki tutumu sebebiyle alındığı belirtildi.

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