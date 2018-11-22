Son dakika: Danimarka'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı yaptırımı!

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Kaşıkçı cinayetinden sonra Danimarkalı yetkililerin Suudi Arabistan'a gönderilen silah askeri teçhizatın durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Suudi Arabistan'a silah ve askeri ekipman ihracatını durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki tutumu sebebiyle alındığı belirtildi.
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