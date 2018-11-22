Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.11.2018 22:27
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 22:29

bu görüntüleri konuşuyor: Kremlin Sarayı üzerinde...

Kremlin üzerinden 3 kişinin helikoptere bağlı bir iple taşınması ülkede gündem oldu.

Kremlin Sarayı'nın semalarında bir helikopterin 3 kişiyi taşıdığına dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde helikoptere bağlı bir tabaka üzerindeki 3 kişinin Kremlin Sarayı'nın üzerinde de geçirilerek başka bir noktaya bırakıldığı kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ise bu kişilerin kim olduğu ve ne amaçla taşındıkları ülke gündemine oturdu.

Rus basınının ısrarları üzerine açıklama yapan Federal Güvenlik Servisi ise konu hakkındaki soruların yanıtlanmayacağını bildirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRusya bu görüntüleri konuşuyor: Kremlin Sarayı üzerinde...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar