Kitap yazdı öldürüldü

Danimarka vatandaşı eski çete lideri Nedim Yaşar, suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatan kitabın tanıtım toplantısı ardından silahlı saldırıya uğradı. Eşi 6 aylık hamile olan Yaşar, hastanede hayatını kaybetti. Genç adam, öldürülüşünün ertesi günü satışa çıkan "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabında suç dünyasına veda edişini tüm detaylarıyla anlatmıştı. Biyografiyi ünlü editör Marie-Louise Toksvig kaleme almıştı. Cinayeti işleyenlerin, Nedim Yaşar'ın eski çete arkadaşları olduğu iddia edildi. Nedim Yaşar'ın kitap tanıtımına iki prenses de katılmıştı.
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