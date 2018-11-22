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: Suudiler 'yi satın aldı

Müslüman vekil , ’ın Selman’ı korumasına kızdı. “Riyad ’yi satın aldı” yorumunu yaptı.

Suudiler ABDyi satın aldı
Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü Müslüman vekili Ilhan Omar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden ABD Başkanı 'a çok ağır bir suçlamada bulundu. Omar, ", bir başkanın nasıl satın alınabileceğini ispat ediyor" dedi. Trump, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.
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