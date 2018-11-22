ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü Müslüman vekili Ilhan Omar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden ABD Başkanı Trump'a çok ağır bir suçlamada bulundu. Omar, "Suudi Arabistan, bir başkanın nasıl satın alınabileceğini ispat ediyor" dedi. Trump, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.
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