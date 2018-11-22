alevler sardı. California eyaletinin kuzeyinde'da başlayan orman yangınıolarak tanımlandı. Yangının bilançosu ise her geçen gün arttı.yangında can verenlerin sayısı'e çıktı.Yangının yok ettiği bölgelerin başındavardı.İnsansız hava aracıile çekilen görüntüler, yangının zenginleri teğet geçtiğini ortaya çıkarttı. Söz konusu bölgede milyon dolarlık malikaneleri bulunan şarkıcılar, Lady Gaga,Jessica Simpson, şov yıldızı, oyuncu'in evlerine alevler uğramadı! Milyon dolarlık evlerin sağlam yapıldığı için yangından etkilenmediği vurgulandı.