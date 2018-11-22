ABD'yi alevler sardı. California eyaletinin kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan orman yangını tarihin en ölümcül felaketi olarak tanımlandı. Yangının bilançosu ise her geçen gün arttı. 12 binden fazla evi yutan yangında can verenlerin sayısı 81'e çıktı. Yaklaşık 700 kişiden ise hala haber alınamadı. Yangının yok ettiği bölgelerin başında Paradise kasabası vardı. Kasabanın en şanslıları ise ünlü simalardı. İnsansız hava aracı drone ile çekilen görüntüler, yangının zenginleri teğet geçtiğini ortaya çıkarttı. Söz konusu bölgede milyon dolarlık malikaneleri bulunan şarkıcılar Cher, Lady Gaga, Britney Spears, Jessica Simpson, şov yıldızı Kourtney Kardashian, oyuncu Anthony Hopkins'in evlerine alevler uğramadı! Milyon dolarlık evlerin sağlam yapıldığı için yangından etkilenmediği vurgulandı.
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