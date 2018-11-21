Trump'tan Suudi Arabistan'a 'petrol' teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, düşen petrol fiyatlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz aylarda 82 dolar seviyelerini gören petrol fiyatının 54 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Trump, "Teşekkürler Suudi Arabistan ama fiyatlar daha da düşmeli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı 'Önce Amerika' başlıklı yazılı açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'ın sarsılmaz ortağı kalacaklarını vurgulamıştı. Amerikan çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu belirten Trump, ülkeye uygulanacak olası bir silah ambargosunun ise Rusya ve Çin'in yararına olacağını ifade etmişti.

Trump, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haberi olabileceğini de söylemişti.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan üzerinde oluşan uluslararası baskı ve İran'a yönelik petrol ambargosunun, petrol fiyatlarını arttıracağı yönünde endişeler bulunuyordu.