Putin, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceğini açıkladı.
MASADA PETROL VAR
Peskov, muhtemel görüşmenin 30 Kasım 1 Aralık arasında Arjantin'de düzenlenecek olan G-20 Zirvesi sırasında olacağını belirtti. Sözcü Peskov, iki liderin petrol piyasasındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.
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