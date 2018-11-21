Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 21.11.2018 14:51
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 14:52

Putin, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanlığı, Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.

Kremlin duyurdu! Putin ile Prens Selman...

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceğini açıkladı.

MASADA PETROL VAR

Peskov, muhtemel görüşmenin 30 Kasım 1 Aralık arasında Arjantin'de düzenlenecek olan G-20 Zirvesi sırasında olacağını belirtti. Sözcü Peskov, iki liderin petrol piyasasındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPutin, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüşecek
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar