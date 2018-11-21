Plastik balina

Endonezya'da kıyıya vuran ölü balinanın midesinde 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp bulundu. Balinanın kesim ölüm sebebi henüz açıklanmasa da Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı yetkilileri, balinanın ölümüne midesindeki plastiklerin neden olduğunu söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.