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Plastik balina

Plastik balina
'da kıyıya vuran ölü balinanın midesinde 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp bulundu. Balinanın kesim ölüm sebebi henüz açıklanmasa da Dünya Koruma Vakfı yetkilileri, balinanın ölümüne midesindeki plastiklerin neden olduğunu söyledi.
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