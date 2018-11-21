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Ivanka 'ın devlet işlerinde kişisel e-posta kullandığı ortaya çıktı

, 2016’daki lerde rakibi Hillary’nin resmi evrakları özel e-mail’den gönderdiğini söyledi. Eleştirdi. Ancak bu kez aynı iddia kızını gerdi! Ivanka’nın kişisel elektronik posta adresinden devlet işleriyle ilgili yüzlerce e-posta gönderdiği belirtildi...

e-vanka
Dünya bir kez daha 'ye kilitlendi. Bu kez gözler Ivanka'nın üzerindeydi. gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka 'ın geçen yıl kişisel elektronik posta adresinden devlet işleriyle ilgili yüzlerce e-posta gönderdiğini iddia etti. Söz konusu haberde, 'da danışman olan Ivanka'nın kişisel elektronik posta adresinden Beyaz Saray yardımcılarına, kabine üyelerine ve asistanlarına, yüzlerce e-posta gönderdiği kaydedildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ
Haberde ayrıca Ivanka Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'daki resmi işlerini çoğu kez şahsi e-posta adresini kullanarak yaptığının öğrenildiği belirtildi. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ivanka'nın avukatı Abbe Lowell'in sözcüsü Peter Mirijanian ise Başkan'ın kızının, kurallar hakkında bilgilendirilmeden önce bazen özel e-posta adresini kullandığını ancak mesajlarının hiçbirinin gizli bilgi içermediğini ifade etti.



SORUŞTURMA AÇILMIŞTI...
Dişişleri Bakanlığı görevi sırasında kişisel e-postasını kullanan hakkında soruşturma açılmıştı. 2016 lerinde Trump, bu skandalı gündeme taşımış ve rakibine ağır suçlamalarda bulunmuştu. Trump, kişisel e-postasını kullandığı için bir dönem Hillary'i eleştirmişti.
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