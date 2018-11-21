Dünya bir kez daha ABD'ye kilitlendi. Bu kez gözler Ivanka'nın üzerindeydi. Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın geçen yıl kişisel elektronik posta adresinden devlet işleriyle ilgili yüzlerce e-posta gönderdiğini iddia etti. Söz konusu haberde, Beyaz Saray'da danışman olan Ivanka'nın kişisel elektronik posta adresinden Beyaz Saray yardımcılarına, kabine üyelerine ve asistanlarına, yüzlerce e-posta gönderdiği kaydedildi.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Haberde ayrıca Ivanka Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'daki resmi işlerini çoğu kez şahsi e-posta adresini kullanarak yaptığının öğrenildiği belirtildi. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ivanka'nın avukatı Abbe Lowell'in sözcüsü Peter Mirijanian ise Başkan'ın kızının, kurallar hakkında bilgilendirilmeden önce bazen özel e-posta adresini kullandığını ancak mesajlarının hiçbirinin gizli bilgi içermediğini ifade etti.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI...
Dişişleri Bakanlığı görevi sırasında kişisel e-postasını kullanan Hillary Clinton hakkında soruşturma açılmıştı. 2016 seçimlerinde Trump, bu skandalı gündeme taşımış ve rakibine ağır suçlamalarda bulunmuştu. Trump, kişisel e-postasını kullandığı için bir dönem Hillary'i eleştirmişti.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Haberde ayrıca Ivanka Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'daki resmi işlerini çoğu kez şahsi e-posta adresini kullanarak yaptığının öğrenildiği belirtildi. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ivanka'nın avukatı Abbe Lowell'in sözcüsü Peter Mirijanian ise Başkan'ın kızının, kurallar hakkında bilgilendirilmeden önce bazen özel e-posta adresini kullandığını ancak mesajlarının hiçbirinin gizli bilgi içermediğini ifade etti.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI...
Dişişleri Bakanlığı görevi sırasında kişisel e-postasını kullanan Hillary Clinton hakkında soruşturma açılmıştı. 2016 seçimlerinde Trump, bu skandalı gündeme taşımış ve rakibine ağır suçlamalarda bulunmuştu. Trump, kişisel e-postasını kullandığı için bir dönem Hillary'i eleştirmişti.
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