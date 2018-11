California eyaleti neredeyse bir hafta süren korkunç yangının yaralarını sarmaya çalışıyor... Eyaleti küle çeviren yangında ölü sayısı 80'i buldu, bin 200 kayıptan haber alınamadığı bildirildi. 7 binden fazla evi yakan ve on binlerce eve zarar veren yangından Malibu gibi milyonluk malikanelerin bulunduğu bölge de nasibini aldı.Gerald Butler, Miley Cyrus ve Lady Gaga gibi yıldızların evleri yanarken alevler Kim Kardashian ve Kanye West 'in evini de kapsadı. Günlerdir yandığı belirtilen evin ise zarar görmediği ortaya çıktı. Yangın başlayınca para vererek özel bir itfaiye ekibi kuran Kardashian ve West çifti, civarındaki her şeyin yandığı evlerinin zarar görmediği fotoğrafları paylaştı. Karelerde en az 60 milyon dolar değerindeki Hidden Hills'teki malikanenin sağlam olduğu görüldü. İtfaiyecilerin hendek kazarak yangını önlediği öğrenildi.