Ivanka-Melania kavgası giderek büyüyor!

ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın geçtiğimiz sene yaptığı günübirlik Toronto seyahatinde 174 bin dolar harcadığı ortaya çıktı. Trump'ın devlet adına yaptığı bir gezide bu kadar harcama yapması sosyal medyada büyük tepki gördü. Devletin harcama verilerinde Trump'ın Toronto'ya gittiği gün 6 farklı otelde harcama yaptığı görüldü. Ancak Trump geceyi Toronto'da geçirmeden ABD'ye geri dönmüştü. Otellere ödenen paranın yanı sıra First Lady'nin ulaşım için 21 bin dolar harcadığı belirtildi. ABD medyasında çıkan bu haber ise First Lady'nin kızı Ivanka ile olan çekişmesini akıllara getirdi. İddialara göre Melania'nın Afrika turunu kıskanan Ivanka, tur masraflarını sızdırarak First Lady'yi zor durumda bırakmıştı.
ÇEKİŞME İYİCE BÜYÜYOR
Melania, kocasına gezilere birlikte gitme isteğini sunarken, başkanın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. First Lady gezilere Ivanka'nın götürülmesinden rahatsız olmuştu.
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