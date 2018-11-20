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  • 21.11.2018 04:29

'da Türk genci kitabını tanıttı sokak ortasında vuruldu

’daki organize suç örgütleri hakkında bir kitap yazan eski rocker çetesi başkanı , kitabını tanıttıktan dakikalar sonra sokak ortasında vuruldu. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar yaşamını yitirdi.



Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un eski başkanı olan Nedim Yaşar (31) başkent Kopenhag'da sokak ortasında öldürüldü. 10 yıl süreyle Los Guerreros'un içinde bulunan Nedim Yaşar "Rødder" (Kökler) isimli kitabını tanıttıktan hemen sonra Pazartesi günü silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Nedim Yaşar burada tüm çabalara rağmen Salı günü yaşamını yitirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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