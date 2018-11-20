Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un eski başkanı olan Nedim Yaşar (31) başkent Kopenhag'da sokak ortasında öldürüldü. 10 yıl süreyle Los Guerreros'un içinde bulunan Nedim Yaşar "Rødder" (Kökler) isimli kitabını tanıttıktan hemen sonra Pazartesi günü silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Nedim Yaşar burada tüm çabalara rağmen Salı günü yaşamını yitirdi.