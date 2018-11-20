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Avrupa’da ordu pazarlığı var

Avrupa’da ordu pazarlığı var
Cumhurbaşkanı Macron, I. Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için Berlin'deki Federal Meclis'te düzenlenen törene katıldı. Macron, Almanya ve Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğini söyledi. Merkel'le görüşen Macron, "Avrupa Ordusu, Avrupa için mecburiyet. Bağımsız bir Avrupa için ordu şart" dedi, Merkel de Macron'a destek verdi ve Avrupa Ordusu'nun mutlaka kurulacağını belirtti. Bu arada Macron ve görüşmesini yorumlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.
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