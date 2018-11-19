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  • 19.11.2018 20:11
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 20:12

Trump 'a rest çekti: Artık ödeme yapmayacağız

Başkanı , 'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar" dedi

Trump rest çekti!

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda 'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın () Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin 'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

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