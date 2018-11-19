Putin’in Maşası!

İngiltere ve Rusya'nın arasını bu kez çizgi film açtı. İngiliz Times gazetesi, Türkiye'de de sevilen Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi film serisini karaladı! Gazete, Maşa ile Koca Ayı'nın 'Putin propagandası' olduğunu yazdı. Buckingham Üniversitesi'nden Anthony Glees "Maşa, cesur olduğu kadar ele avuca sığmayan bir karakter, ayrıca dediğini yapan biri. Kimi zaman boyundan büyük işlere kalkışıyor. Onda Putinvari bir şeyler olduğunu söylemek abartı olmaz" ifadelerini kullandı.
RUS BASINI GÜLDÜ!
Rus basını ise haberi 'patolojik Rus fobisi' şeklinde yorumladı. Rossisykaya Gazeta'da yayınlanan bir yazıda, "Maşa ile Koca Ayı İngilizler'de yeniden histeriye neden oldu" denilirken, Rossiya 24 televizyonu "Batılılar, Maşa'nın Putinvari davrandığını, Koca Ayı'nınsa çocukların aklıyla oynadığını söylüyor" ifadeleri kullanıldı.
ANNA GİTTİ ÇİZGİ FİLM GELDİ
Ajan Anna Chapman da bir dönem Rusya'nın başını ağrıtmıştı. İfşa olan genç ajan, daha sonra sınır dışı edilerek Rusya'ya yollanmıştı.
RUS BASINI GÜLDÜ!
Rus basını ise haberi 'patolojik Rus fobisi' şeklinde yorumladı. Rossisykaya Gazeta'da yayınlanan bir yazıda, "Maşa ile Koca Ayı İngilizler'de yeniden histeriye neden oldu" denilirken, Rossiya 24 televizyonu "Batılılar, Maşa'nın Putinvari davrandığını, Koca Ayı'nınsa çocukların aklıyla oynadığını söylüyor" ifadeleri kullanıldı.
ANNA GİTTİ ÇİZGİ FİLM GELDİ
Ajan Anna Chapman da bir dönem Rusya'nın başını ağrıtmıştı. İfşa olan genç ajan, daha sonra sınır dışı edilerek Rusya'ya yollanmıştı.
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