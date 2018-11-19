Amerikalı oyuncu Meghan Markle, 6 ay önce Prens Harry ile evlendi. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin gitti. Tarzıyla ilk günden itibaren farklılığını gösterdi. Ancak bu farklılık Kraliçe ve çevresinin tepkisini çekti. 'Hollywood Yıldızı' olan Markle'ın aileye girmesinin, İngiliz Kraliyeti tarafından nasıl karşılandığı merak edildi. Zira Markle'ın, saray içerisinde huzursuzluğa yol açtığı, hem kıyafet tercihleri hem de gün içindeki rutini dolayısıyla tepki çektiği ve birçok kez uyarıldığı öğrenildi. Ancak bu uyarılara rağmen kendi istediği gibi davranmaya devam eden Meghan Markle, bu sefer sert bir şekilde eleştirildi. İngiltere'nin en çok okunan gazetesinin haberine göre; Sussex Düşesi Markle'ın, Saray tarafından, "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığı öğrenildi.
Meghan Markle, Kraliyet Ailesi tarafından "Soylu gibi giyinmiyorsun" diyerek uyarıldı.
Meghan Markle, Kraliyet Ailesi tarafından "Soylu gibi giyinmiyorsun" diyerek uyarıldı.
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