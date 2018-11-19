Fiyatlar da kül oldu!

ABD'nin California eyaletinde 14 bölgeyi yakıp kül eden yangında ölü sayısı 74'e çıktı. Hala 43 kişinin kayıp olduğu yangında ünlüler de büyük zarar gördü. Gerard Butler, Miley Cyrus, Camille Grammer, Scott Derrickson ve Neil Young gibi isimlerin kül olan malikaneleri, sigorta şirketlerini zor durumda bırakırken emlakçılardan ilginç açıklamalar geldi.
Butte County Konut İdaresi İcra Direktörü Ed Mayer, "konut satış fiyatlarında yüzde 70'lik bir düşüş yaşanacak. Elbette insanlar hayatını kaybetti. Bu durum kabul etmesek de gerçekleşecek. Kimse bu bölgede oturmak istemeyecek" dedi. Ünlü aktör Gerard Butler, Twitter üzerinden bu fotoğrafı paylaşarak yok olan evini ve yanan arabasını gösterdi. Butler, "Burada artık yaşam zor. Anılarımızla birlikte her şey kül oldu" dedi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus da sosyal medya üzerinden evinin tamamen yandığını açıkladı. Evdeki hayvanların ve sevgilisinin sağ salim kurtulduğu için ise mutlu olduğunu belirtti.
Butte County Konut İdaresi İcra Direktörü Ed Mayer, "konut satış fiyatlarında yüzde 70'lik bir düşüş yaşanacak. Elbette insanlar hayatını kaybetti. Bu durum kabul etmesek de gerçekleşecek. Kimse bu bölgede oturmak istemeyecek" dedi. Ünlü aktör Gerard Butler, Twitter üzerinden bu fotoğrafı paylaşarak yok olan evini ve yanan arabasını gösterdi. Butler, "Burada artık yaşam zor. Anılarımızla birlikte her şey kül oldu" dedi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus da sosyal medya üzerinden evinin tamamen yandığını açıkladı. Evdeki hayvanların ve sevgilisinin sağ salim kurtulduğu için ise mutlu olduğunu belirtti.
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