Bulgar'isyan'

Dün Bulgaristan'ın dört bir yanında hayat pahalılığı ve hükümeti protesto gösterileri vardı. Svilengrad kentinde "Rüşvete son", "Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz", "Mafya istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan protestocular daha sonra Yunanistan-Bulgaristan sınırına giden karayolunu bir süre kapattı.
MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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