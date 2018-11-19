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Bulgar'isyan'

Bulgarisyan
Dün 'ın dört bir yanında hayat pahalılığı ve hükümeti protesto gösterileri vardı. Svilengrad kentinde "Rüşvete son", "Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz", "Mafya istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan protestocular daha sonra Yunanistan-Bulgaristan sınırına giden karayolunu bir süre kapattı.

MURAT SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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