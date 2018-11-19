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Bu savaş kolay kolay bitmez

Bu savaş kolay kolay bitmez
Aralık 2017'de boşanan Hollywood yıldızları ve çocuklarının velayeti için aralık ayında yeniden mahkemede karşı karşıya gelecek. İki taraf da anlaşmak yerine ellerindeki kozları davada hakime sunmaya kararlı. Angelina Jolie'nin 6 çocuğunun tam velayeti, Brad Pitt'in ise yarı yarıya velayet talep ettiği mahkeme 4 Aralık'ta başlayacak. Jolie'nin avukatları, "bir tarafta çocuklarla yaşam isteyen diğer tarafta yarı yarıya gibi saçma bir teklifle gelen kişi var. Biz çocukları düşünüyoruz ve gerekeni yapacağız" dedi.

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