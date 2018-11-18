Uzayda domates üretimi başlıyor!

Alman Havacılık Merkezi (DLR) bilim adamları, astronotları uzun vadeli görevlerle göndermek için yeni yollar aramaya başladı. Bu proje kapsamında yarın ABD'deki Vandenberg Üssü'nden Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Falcon 9 isimli roketine domates tohumları konuldu. Domateslerin yerçekimsiz ortamında ürün vermesi halinde Almanya'nın uzayda domates üretimine başlayacağı belirtildi.
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