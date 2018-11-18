Bugünkü
Takvim

Uzayda domates üretimi başlıyor!

Domates kralı
Merkezi (DLR) bilim adamları, astronotları uzun vadeli görevlerle göndermek için yeni yollar aramaya başladı. Bu proje kapsamında yarın ABD'deki Vandenberg Üssü'nden 'a ait SpaceX şirketinin Falcon 9 isimli roketine domates tohumları konuldu. Domateslerin yerçekimsiz ortamında ürün vermesi halinde 'nın uzayda domates üretimine başlayacağı belirtildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriUzayda domates üretimi başlıyor!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar