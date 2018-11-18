Kaşıkçı'nın ölüm emri Selman'dan

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman, Kaşıkçı ile görüştü. 'İstediğin belgeyi İstanbul'dan alabilirsin' dedi. Bu görüşmeyi CIA da dinledi.
Büyükelçi konuşmayı, Veliaht Prens olan kardeşi Muhammed bin Selman'ın yönlendirmesiyle yaptı. Bu, kesin. O karışmadan böyle bir cinayetin işlenmesine de imkan yok.
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısı Hatice Cengiz'le gittiği başkonsolosluk binasında kayboldu.
Suudi yönetimi Prens Selman'ın olayla ilgisi olmadığını öne sürdü.
Büyükelçi konuşmayı, Veliaht Prens olan kardeşi Muhammed bin Selman'ın yönlendirmesiyle yaptı. Bu, kesin. O karışmadan böyle bir cinayetin işlenmesine de imkan yok.
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısı Hatice Cengiz'le gittiği başkonsolosluk binasında kayboldu.
Suudi yönetimi Prens Selman'ın olayla ilgisi olmadığını öne sürdü.
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