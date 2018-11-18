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Kaşıkçı'nın ölüm emri Selman'dan

'nın köşe yazdığı 'tan çarpıcı iddia...

Suikast emri Selmandan
'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman, Kaşıkçı ile görüştü. 'İstediğin belgeyi 'dan alabilirsin' dedi. Bu görüşmeyi da dinledi.
Büyükelçi konuşmayı, olan kardeşi Muhammed bin Selman'ın yönlendirmesiyle yaptı. Bu, kesin. O karışmadan böyle bir cinayetin işlenmesine de imkan yok.



, 2 Ekim'de nişanlısı Hatice Cengiz'le gittiği başkonsolosluk binasında kayboldu.




Suudi yönetimi 'ın olayla ilgisi olmadığını öne sürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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