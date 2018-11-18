Kaşıkçı’nın Mısırlı eşi konuştu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de kaybolan ve cesedi bulunamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın özel hayatı ile ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Mısırlı bir kadın bu yıl içerisinde Kaşıkçı ile dini bir törenle evlendiğini öne sürdü. Güvenliği ve işiyle ilgili endişeleri nedeniyle sadece isminin ilk harfini ve soy ismini veren H. Atr isimli kadın, Kaşıkçı ile olan 'evliliğini' bir Müslümanın eşi olarak tanınmak ve tüm haklarını almak istediği için açıkladığını söyledi.
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