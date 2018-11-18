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  • 18.11.2018 22:32

Dünyanın en büyük deniz nakliyeci şirketi Maersk'ten açıklama

Dünyanın en büyük deniz nakliyeci şirketi Maersk, Başkanı 'ın başlattığı ticaret savaşlarının küresel bazda ekonomik bedelinin ağır olacağını iddia etti.

Maersk: Bedeli ağır olacak

Moller-Maersk'in CEO'su Soren Skou, ve arasında uygulanan ekstra gümrük vergileri yüzünden küresel ticaret talebinin son iki yılda en düşük seviyesine indiğini söyledi.

gazetesine konuşan Skou, ABD ve Çin arasında artan gümrük tarifeleri nedeniyle iki ülke arasında gerçekleşen nakliye ticaretinin 2019 ve 2020´de yüzde 2 ile 5 arasında düşmesini beklediklerini söyledi. Skou şöyle konuştu:

"Çin'den ABD'ye ithalatın arttığını ancak ABD´nin Çin´e ihracatının düştüğünü görüyoruz. Elbette bunun gelecek yılın ilk çeyreğinde göreceğimiz bir bedeli olacak. Çin´in şubatta kutladığı yeni yıla kadar gerçek bir etki görmeyeceğiz."



1 Ocak 2019'dan itibaren ABD Çin'den ithal edilecek çelik ve alüminyuma yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ek gümrük vergisi alacak.

ABD'nin önde gelen ithalatçı şirketlerin bu tarifelerin geçerli olmasından önce elindeki malları stokladıkları belirtiliyor. Bu da 2019 Ocak ve Mart ayları arasında nakliye ihtiyacının düşmesi anlamına geliyor.

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